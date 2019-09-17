В Киеве вспыхнул мощный пожар в парке Дружбы народов: видео

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Киеве разгорелся пожар, предположительно, в районе парка Дружбы народов.

Видео с места событий опубликовал в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Прямо сейчас вижу с балкона, как в парке Дружбы народов, судя по всему, начинается мощный пожар, а судя из серьезного ветра, который сейчас гуляет вдоль Днепра, этот пожар может перейти на всю территорию парка", – поделился Тука.

Реклама

По его словам, зарево виднелось справа от Оболонской набережной. За 15 минут наблюдения объем пожара увеличился как минимум в три раза. "Еще никогда не видел, чтобы разгоралось так быстро", – добавил Тука. Экс-чиновник вызвал пожарных.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также ранее сообщалось о ЧП в Киеве: мужчина обстрелял спасателей, которые прибыли на ликвидацию пожара.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама