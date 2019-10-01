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В Киеве вспыхнул пожар на Демеевке: видео

1 октября, 11:22

По предварительным данным, загорелась будка охраны

На столичной Демеевке днем во вторник, 1 октября, вспыхнул пожар. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", загорелась будка охраны, едкий дым затянул улицу.

"Сейчас на Демеевке пылает будка охраны. Вероятно, грелись. На месте ожидают спасателей ГСЧС. Надеемся, что пострадавших не будет", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

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Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66, в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работало две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

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Также не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Киев пожары демеевка

Источник: Сегодня

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