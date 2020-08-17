В Киеве вспыхнул пожар в жилой высотке (фото)

В Киеве в понедельник, 17 августа, вспыхнул пожар на девятом этаже жилой высотки на улице Бориспольской, 4, в Дарницком районе.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованных в Сети фото видно, как из окон одной из квартир многоэтажки валит сильный дым. На месте уже работают пожарные.

Подробности выясняются.

Напомним, что в последнее время в Киеве участились пожары в жилых многоэтажках. Так, на прошлой неделе мы писали о пожаре в доме возле Голосеевского парка, на улице Полковника Потехина. Там загорелся балкон, после чего вспыхнула захламленная квартира, а во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Ранее на Троещине загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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