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В Киеве вспыхнул сильный пожар: на место едут спасатели

26 июня, 20:31

На место едут значительные силы ГСЧС и пожарные

В среду вечером 26 июня, серьезный пожар  вспыхнул в Киеве в районе Окружной у Электронмаша.

Об этом сообщает сайт dtp.ua.

По словам очевидцев, может гореть магазин секонд-хэнда.

На место едут значительные силы ГСЧС и пожарной службы.

Ранее утром во вторник, 25 июня, в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. По предварительным данным, пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы, в 4:00 и быстро распространился по деревянным перекрытиям дома.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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Тег Киев, видео, пожар, окружная, ГСЧС

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