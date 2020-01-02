В Киеве выросла аварийность на дорогах – полиция

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В Киеве в канун праздников ощутимо выросла аварийность на дорогах, сообщает 2 января Центр организации дорожного движения.

Так, в предпраздничную неделю (23 – 29 декабря) Патрульная полиция зафиксировала в столице 1040 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 962). В том числе 62 аварии – с пострадавшими (неделей ранее – 44).

Погибли два человека (на позапрошлой неделе – также двое погибших). Травмированы 76 человек – на 30 больше, чем неделей ранее.

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Кроме того, произошло 42 наезда на пешеходов – это на 15 больше, чем неделей ранее. При этом 27 наездов произошло на пешеходных переходах (на 19 больше, чем на позапрошлой неделе).

"Праздники продолжаются, и не лишним будет напомнить: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии или на утро после празднования. Ведь даже когда алкоголь в крови уже не превышает норму, остаточные эффекты могут ослаблять зрение, слух, чувство равновесия. Берегите себя и тех, кто рядом!", – предупреждают в патрульной службе.

Ранее полиция Киевской области сообщила подробности жуткого ДТП с подростками, которое произошло накануне, 1 января, рано утром недалеко от Великой Старицы между селами Сеньковка и Горобеевка. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, в результате аварии погибла 16-летняя девушка, ее тело было найдено в 100 метрах от места инцидента.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

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