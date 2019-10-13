В Киеве взорвали банкомат, но не смогли смогли унести деньги

Неизвестные попытались обокрасть банкомат, но не смогли демонтировать кассеты с деньгами

В Киеве неизвестные попытались обокрасть банкомат: взорвали двери в отделение банка, но не смогли извлечь кассеты с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, сообщение о попытке ограбления поступило в ночь на 13 октября от сотрудников частной охранной фирмы. По их данным, сработала сигнализация в банковском учреждении по улице Королева.

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Как выяснили копы, неизвестные вначале повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и пытались с помощью подрыва банкомата совершить кражу.

"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", – говорится в сообщении.

В полиции ведут розыски подозреваемых. Было открыто уголовное производство по факту покушения на кражу. Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

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