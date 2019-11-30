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В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": фото и видео с места инцидента

30 ноября, 10:22

Полиция начала операцию "Сирена"

В столице неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция ввела операцию "Сирена", машину злоумышленников разыскивают.

На месте события прибыли взрывотехники и следователи. Пока устанавливаются все обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных.

Как сообщает Апостроф, взрыв прогремел около четырех утра. Злоумышленники подорвали банкомат с помощью газовых баллонов (газовая смесь подается в банкомат по трубкам и инициируется). В результате детонации выбило входные двери и окна. Внутри помещение разрушено. Валяются обломки оргтехники, компьютеров и мебели. В десяти метрах от банка, прямо на газоне, можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен.

Напомним, ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн .

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

Также сообщалось, что в Днепре полицейские задержали троих молодчиков, которые подозреваются в ограблении десятка банкоматов.

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Киев взрыв банки Ощадбанк русановка

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