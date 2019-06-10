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В Киеве за день утонули три человека

10 июня, 13:04

Участились несчастные случаи во время отдыха у воды

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

Столичные спасатели бьют тревогу. На водоемах Киева стали чаще гибнуть люди. Только в воскресенье, 9 июня, произошло три смертельных ЧП.

Так, в 16:57 в оперативно-координационный центр ГС ЧС Киева поступило сообщение о том, что в Оболонском районе в акватории озера "Вербное" утонул человек. Водолазы обнаружили тело мужчины, на вид которому было 25-26 лет, на расстоянии 30 метров от берега на глубине 7 метров. 

В 19:01 поступила информация еще об одном происшествии, которое произошло на Оболонской набережной.

"Тело утопленника было найдено на расстоянии 15 метром от берега на глубине 2 метров. Это мужчина 1964 года рождения", - рассказали столичные спасатели. 

Напомним, как сообщали "Сегодня", в воскресенье днем на озере Радужном в Днепровском районе столицы утонул 16- летний подросток. С обстоятельствами и причинами всех ЧП разбираются правоохранители.

По данным ГС ЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Спасатели просят отдыхающих соблюдать элементарные меры безопасности, отдыхая у воды. Не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии. Не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не плавать в одиночестве, купаться только в приспособленных для этого местах.

Также новости "Сегодня" писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег Киев, утонул, ГСЧС

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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