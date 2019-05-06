В Киеве за день "заминировали" четыре жилых дома
Полиция не обнаружила взрывчатых веществ ни в одном из домов
В Святошинском районе Киева, где ранее задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала, неизвестные массово сообщают о минировании жилых домов. Об этом сообщает "Информатор".
Правоохранители искали взрывчатку в многоэтажных домах на проспекте Леси Курбаса, 1Б, ул. Наумова, 4, Котельникова, 7 и Верховинная, 5Б. По информации издания, из некоторых домов эвакуировали людей.
На месте работали взрывотехники и кинологи. В результате проверки дома на проспекте Леси Курбаса, 1Б взрывчатых веществ и предметов правоохранители не нашли. Вскоре аноним снова сообщил о минировании, однако в этот раз взрывчатку пришлось искать в отеле "Киев".
В этот день неизвестные "минировали" гостиницы "Мир", "Днепр" и "Турист". Также были получены сообщения о возможной взрывчатке в супермаркете "Ашан" и ТРЦ "Магелан".
Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.
"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на Центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении столичного главка Нацполиции.
Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на минувшей неделе несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве за день "заминировали" четыре жилых дома". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель
Правоохранители эвакуировали более 1200 человек
"Минера" Владимирского собора и синагоги в Киеве отправили в спецлечебницу
Оказалось, что "телефонный террорист" уже был судим за псевдоминирование
Новые "минирования" в Харькове: копы проверяют вокзал и аэропорт
Из-за возможной угрозы стражи порядка эвакуировали людей