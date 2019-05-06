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В Киеве за день "заминировали" четыре жилых дома

6 мая, 04:05

Полиция не обнаружила взрывчатых веществ ни в одном из домов

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Святошинском районе Киева, где ранее задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала, неизвестные массово сообщают о минировании жилых домов. Об этом сообщает "Информатор". 

Правоохранители искали взрывчатку в многоэтажных домах на проспекте Леси Курбаса, 1Б, ул. Наумова, 4, Котельникова, 7 и Верховинная, 5Б. По информации издания, из некоторых домов эвакуировали людей. 

На месте работали взрывотехники и кинологи. В результате проверки дома на проспекте Леси Курбаса, 1Б взрывчатых веществ и предметов правоохранители не нашли. Вскоре аноним снова сообщил о минировании, однако в этот раз взрывчатку пришлось искать в отеле "Киев". 

В этот день неизвестные "минировали" гостиницы "Мир", "Днепр" и "Турист". Также были получены сообщения о возможной взрывчатке в супермаркете "Ашан" и ТРЦ "Магелан".

Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.  

"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на Центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении столичного главка Нацполиции.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на минувшей неделе несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.


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Тег Киев, взрывчатка, заминирование, минирование, жилой дом

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