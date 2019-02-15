В Киеве за два дня на скользких дорогах травмировались 75 горожан

Среди пострадавших – 12 детей

В Киеве за два дня на скользких дорогах травмировались 75 горожан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85a/25d/5c485a25d2ae5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85a/25d/5c485a25d2ae5.jpg 2019-02-15T18:02:00+02:00 Происшествия Среди пострадавших – 12 детей

За 13 и 14 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались 75 киевлян, из них 63 взрослых и 12 детей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает УНН.

"13 февраля от гололеда травмировались 43 взрослых и семь детей, 14 февраля – 20 взрослых и пятеро детей", – отметила Вишневская.

По ее словам, с 14 ноября 2018 года от гололеда травмировались 6080 взрослых и 553 ребенка.

Отметим, 16 февраля, в Киеве будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. В субботу также будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2 ° тепла, днем 3-5 °. По прогнозу синоптиков, такая же погода будет удерживаться 17 и 18 февраля.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Также в городской администрации подготовили советы для пешеходов и автомобилистов для избежания травм из-за гололеда.

Ранее мы сообщали, что в Киеве после обильных снегопадов началась оттепель. Из-за плюсовой температуры с крыш домов начали падать глыбы подтаявшего снега и сосульки.

Снег на крышах зданий, под которыми ходят пешеходы – одна из главных зимних угроз. Даже без сосулек, падение больших масс снега с высоты может привести к сильному удару по голове и даже к сотрясению мозга.

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