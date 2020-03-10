В Киеве за ночь вандалы украли из скверов 58 кустов (фото)

Воры унесли зеленые насаждения из Левобережного сквера и зеленой зоны на ДВРЗ

В Киеве вандалы за ночь обокрали два сквера на Левом берегу столицы, сообщает КП УЗН Днепровского района.

"Утро началось с неприятных новостей. Сегодня неизвестными было похищено 50 кустов бирючины в сквере Левобережный и 8 кустов можжевельника в сквере поселка ДВРЗ. Обидно, когда не только не ценят труд других, но и природу в целом", – сообщили в зеленом хозяйстве.

В "Киевзеленстрое" на место вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушение. Также в зеленом хозяйстве призывают: если вы стали свидетелями воровства цветов или кустов в парках – вызывать на место правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с наступлением весны активизировались цветочные воры. В зеленых хозяйствах Днепровского и Деснянского районов они испортили клумбы сразу в двух парках.

Ранее в зеленом хозяйстве рассказали, где чаще всего воруют кусты, деревья и цветы. Так, среди "лидеров" – Борщаговка и Троещина, хотя страдают и остальные районы Киева.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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