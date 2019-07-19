В Киеве за полгода произошло более 19 тысяч ДТП: инфографика

В авариях за шесть месяцев пострадали 1023 человека

КАРС.

В Киеве за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 19 221 ДТП, в авариях пострадали 1023 человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 до 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше ДТП происходит в выходные дни", – говорится в сообщении.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 тыс. автомобилей.

Фото: патрульная полиция Киева

В полиции уточнили, что по видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% – наезд на транспортное средство, которое стоит и 6% – наезд на препятствие. Наезд на пешехода – 2,5%, наезд на велосипедиста – 0,3%

"Основные причины ДТП – нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков", - добавили в патрульной полиции.

За первое полугодие копы привлекли к административной ответственности 6083 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также в полиции опубликовали карту количества аварий по районам, согласно которой за первые шесть месяцев текущего года больше всего ДТП произошло в Голосеевском районе – 2730.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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