В Киеве за рулем авто поймали мертвецки пьяного майора полиции

Мужчина на большой скорости ездил по Воскресенке

В Киеве за рулем авто поймали мертвецки пьяного майора полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ee/e9f/5c80eee9f4116.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ee/e9f/5c80eee9f4116.jpg 2019-03-07T12:15:00+02:00 Происшествия Мужчина на большой скорости ездил по Воскресенке

Патрульные полицейские поймали майора полиции, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"Майор полиции в состоянии алкогольного опьянения рассекал ночью по Воскресенке. Когда патрульные его остановили, он просто вывалился из машины", – говорится в сообщении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Имя правоохранителя не сообщается, детали ЧП уточняются.

Напомним, пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП на автодороге в селе Дачное Киверцовского района. В результате аварии три машины разбиты, два человека погибли.

Также сообщалось, что в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

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