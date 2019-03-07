В Киеве за рулем авто поймали мертвецки пьяного майора полиции
Мужчина на большой скорости ездил по Воскресенке
Патрульные полицейские поймали майора полиции, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.
"Майор полиции в состоянии алкогольного опьянения рассекал ночью по Воскресенке. Когда патрульные его остановили, он просто вывалился из машины", – говорится в сообщении.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Имя правоохранителя не сообщается, детали ЧП уточняются.
Напомним, пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП на автодороге в селе Дачное Киверцовского района. В результате аварии три машины разбиты, два человека погибли.
Также сообщалось, что в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.
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