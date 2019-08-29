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В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видео

29 августа, 11:25

Водитель такси госпитализирован в тяжелом состоянии

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве машина такси на большой скорости въехала в троллейбус. Инцидент произошел за Северным мостом в сторону Троещины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации свидетелей, водитель легковушки просто на полном ходу въехал в заднюю часть троллейбуса. От удара авто начало гореть. Водителя такси в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Что именно стало причиной аварии, должна выяснить следственно-оперативная группа по ДТП с тяжелыми последствиями, которая уже работает на месте", – уточняется в сообщении.

Напомним, что не так давно с Севереного моста едва не упал автомобиль.

Как сообщали новости "Сегодня", жуткое ДТП произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, автомобиль BMW летел на скорости по проспекту со стороны метро "Берестейская" и возле светофора зацепил такси Chevrolet, которое поворачивало на Гарматную. После столкновения BMW отбросило на тротуар, авто врезалось в ограждение подземного перехода и загорелось. Неравнодушные люди достали из салона 28-летнюю женщину-водителя и двух мужчин, 30 и 23 лет. Увы, водитель уже была мертва, пассажиров госпитализировали.

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Киев ДТП Северный мост

Источник: Сегодня

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