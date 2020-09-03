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В Киеве за сутки обнаружили 280 случаев COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

3 сентября, 11:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии коронавирус унес жизни 222 жителей столицы

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. Лидером по числу зараженных в стране остается Киев. Только за последние сутки, 2 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 280 человек.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, на данный момент в городе подтвердили 14158 случаев заболевания. 2 сентября инфекцию обнаружили у:

  • 142 женщин (возраст от 18 до 87 лет);
  • 112 мужчин (возраст от 18 до 81 лет);
  • 17 девочек (возраст от 8 месяцев до 17 лет);
  • 9 мальчиков (возраст от 2 до 12 лет).

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе – 73, в Соломенском – 35, в Деснянском районе – 34 случая.

Примечательно, что среди новых заболевших 26 детей и 14 медиков.

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Кроме того, за последние сутки в столице зафиксировали четыре смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии инфекция унесла жизни 222 киевлян.

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Напомним, ранее мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

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Киев эпидемия Украина инфекция заражение коронавирус
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