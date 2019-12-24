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В Киеве за сутки произошло 102 ДТП: пострадали 16 человек (видео)

24 декабря, 10:33

В патрульной полиции назвали аварии с пострадавшими

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве за минувшие сутки, 23 декабря, произошло 102 ДТП, из которых в 10 авариях травмировались 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Так, в ночь на понедельник на Броварском проспекте водитель Audi наехал на бордюрный камень и врезался в электроопору. В результате ДТП женщина-пассажир обратилась за помощью к медикам.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Уже около 7 часов на улице Большой Васильковской водитель маршрутного такси "Богдан" наехал (предварительно на пешеходном переходе) на велосипедиста, который потом обратился к медикам.

После полудня на Севастопольской площади Volkswagen сбил пешехода (предварительно на пешеходном переходе), а на улице Жмеринской уже другой Volkswagen сбил женщину-пешехода.

Вечером на улице Хоткевича водитель Nissan (предварительно на пешеходном переходе) сбил женщину-пешехода. Также патрульные сообщают о ДТП на улице Расковой, где Mitsubishi столкнулся с автобусом. Как сообщали новости "Сегодня", в результате аварии шесть пассажиров автобуса получили травмы.

Также накануне вечером на улице Генерала Жмаченко женщина на Hyundai (предварительно на пешеходном переходе) сбила 33-летнюю женщину и 11-летнего мальчика. Их госпитализировали.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18-ти лет и людям с неустойчивой психикой.

Кроме того, на Кольцевой дороге SsangYong тоже сбил пешехода, а на Воздухофлотском путепроводе столкнулись Toyota и Volkswagen. В результате ДТП пассажирка "японца" обратилась за помощью к медикам.

Тем временем на перекрестке Оболонского проспекта со Степаном Бандеры столкнулись Mini Cooper S и ЗАЗ. В итоге водитель автомобиля ЗАЗ обратился за помощью к медикам.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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