В Киеве за сутки сгорели четыре машины (видео)

Столичные спасатели за минувшие сутки ликвидировали четыре автомобильных пожара.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, 15 марта около полудня на тротуаре возле проезжей части на бульваре Тараса Шевченко 26/4 загорелся припаркованный Volkswagen. В результате пожара был поврежден моторный отсек и панель приборов.

Также в 16:31 спасателям поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги во время движения на ул. Богатырской, 154 загорелся автомобиль Chevrolet. Еще до прибытия пожарных водитель самостоятельно погасил возгорание огнетушителем.

В 19:09 на проезжей части дороги на ул. Фанерной во время движения в автомобиле BMW возник пожар. На место происшествия было направлено дежурное отделение Днепровского района. Возгорание было ликвидировано за 19 минут.

Последний вызов поступил спасателям в 19:30. Так, во время движения на проезжей части дороги на перекрестке улиц Братиславская и Шалом-Алейхема, в легковом автомобиле Daewoo произошло возгорание. В 19:50 пожар был ликвидирован.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возникновения ЧП устанавливаются.

Напомним, что в столице 5 февраля рано утром вспыхнул автомобиль, который находился на ул. Ирпенской, 70, в Святошинском районе.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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