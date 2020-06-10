В Киеве "зацепер" разбил окно троллейбуса и ранил женщину

Молодой человек возмутился, что его не пустили в транспорт

Столичные правоохранители задержали хулигана, бросившего в троллейбус булыжник. Молодой мужчина возмутился, что не попал в троллейбус, поэтому бросил в окно транспортного средства камень и ранил женщину, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Луговой пассажиры задержали хулигана, который повредил троллейбус и ранил пассажирку. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и скорая помощь.

Пострадавшей женщине врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с раной головы. Правоохранители установили, что хулиган не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на лестнице, которая расположена снаружи. Водитель транспортного средства остановился и сделал замечание мужчине, после чего тот бросил в окно камень, разбил его и попал женщине в голову.

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Правоохранители задержали 29-летнего злоумышленника. Следственным отделом Оболонского управления полиции фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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