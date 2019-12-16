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В Киеве задержали 14-летнего подростка, ударившего ножом мужчину

16 декабря, 12:36

Парня отправили под ночной домашний арест

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали 14-летнего подростка, который ударил мужчину ножом. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Инцидент произошел на улице Флоренции.

"Между двумя знакомыми возник конфликт, в результате которого один ударил другого ножом в живот и бедро. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 14-летний киевлянин, который проживает вместе с бабушкой в ​​квартире. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – сообщил начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев подросток поножовщина

Источник: Сегодня

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