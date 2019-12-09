В Киеве задержали 19-летнего парня по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы

Кроме того, парень вымогал у школьницы деньги

Фото: прокуратура Киева

В Киеве задержали 19-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег. Ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая ее. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества. В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее", – говорится в сообщении.

После этого он потребовал у девочки деньги, угрожая в случае отказа выложить в интернете фотографии школьницы в обнаженном виде.

Молодому человеку сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (Вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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