В Киеве задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала
Парню грозит до шести лет лишения свободы
Полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на Центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.
Полицейские установили, что звонок о минировании поступил с таксофона на Большой Васильковской.
"Отрабатывая территорию, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления разоблачили 24-летнего харьковчанина", – уточнили в полиции, добавив, что с парнем общаются следователи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на минувшей неделе несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.
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