В Киеве задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала

Парню грозит до шести лет лишения свободы

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на Центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.

Полицейские установили, что звонок о минировании поступил с таксофона на Большой Васильковской.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Отрабатывая территорию, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления разоблачили 24-летнего харьковчанина", – уточнили в полиции, добавив, что с парнем общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на минувшей неделе несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"