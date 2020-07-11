В Киеве задержали адвоката, который хотел присвоить 570 тыс. гривен, предназначенных на взятку судье

Столичные правоохранители задержали адвоката, который пытался присвоить 570 тысяч гривен клиента, предназначенных для якобы подкупа судьи Оболонского районного суда.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Установлено, что адвокат подстрекал представителя своего клиента к даче неправомерной выгоды работнику столичного суда. За 570 000 гривен адвокат обещал решение, согласно которому частное предприятие будет обязано выплатить клиенту 7 миллионов гривен. Однако, эту сумму злоумышленник не собирался передавать судье, а хотел ею завладеть", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

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Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 570 тысяч гривен.

Ранее в Киеве директора госпредприятия поймали на взятке в 500 тысяч гривен.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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