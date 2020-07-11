Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве задержали адвоката, который хотел присвоить 570 тыс. гривен, предназначенных на взятку судье

11 июля, 05:00

Наталья Руда Наталья Руда

Деньги предназначались якобы для подкупа судьи Оболонского райсуда

Столичные правоохранители задержали адвоката, который пытался присвоить 570 тысяч гривен клиента, предназначенных для якобы подкупа судьи Оболонского районного суда.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Установлено, что адвокат подстрекал представителя своего клиента к даче неправомерной выгоды работнику столичного суда. За 570 000 гривен адвокат обещал решение, согласно которому частное предприятие будет обязано выплатить клиенту 7 миллионов гривен. Однако, эту сумму злоумышленник не собирался передавать судье, а хотел ею завладеть", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

В тренде
В Киеве начали массово проверять парковки
Реклама

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 570 тысяч гривен.

Ранее в Киеве директора госпредприятия поймали на взятке в 500 тысяч гривен.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев суд взятка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасенияПроисшествия
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочкуПроисшествия
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять