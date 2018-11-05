В Киеве задержали бабушку, провернувшую аферу с арендой жилья

Пенсионерка находилась в розыске и имеет судимость за мошенничество

Киевские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве необычную злоумышленницу – 71-летнюю уроженку Харьковской области. Она обманула двух гостей столицы, сдав им в аренду чужую квартиру.

Выяснилось, что от действий 71-летней женщины пострадали два человека, которых она обманула на 6400 гривен. Пенсионерка на сутки сняла квартиру в доме на улице Михаила Донца, которую позже пересдала одновременно двум людям. Для убедительности злоумышленница предоставила паспорт и свидетельство о праве собственности на жилье, которые оказались поддельными.







Для дачи объяснений правонарушительницу доставили в Соломенское управление полиции. Установлено, что она уже имеет судимость за мошенничество, а с 2017 года находится в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Черновицкой области. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевлянка доверилась мужчине, а он упек ее в психушку и лишил квартиры. В столице участились случаи квартирного мошенничества.

Кроме того, в сентябре в Киеве задержали банду квартирных мошенников. Одна из подозреваемых пыталась избавиться от вещдоков, выбросив их из окна квартиры на 24-м этаже.