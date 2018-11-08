В Киеве задержали банду иностранцев, грабивших пенсионеров

Под видом реформы две женщины меняли старикам деньги на фантики

В Киеве задержана группа иностранцев, которые обманывали и грабили пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

По информации правоохранителей, злоумышленники действовали вчетвером. Группа приезжала в столицу на арендованных автомобилях, снимала жилье и подыскивала жертв. Две женщины представлялись социальными работниками и под предлогом денежной реформы меняли сбережения пожилых людей на сувенирные деньги. Мужчины выполняли роль водителей и охранников.

В полицию начали обращаться пенсионеры в Днепровском районе. Группу задержали после совершения очередного преступления. Иностранцы пытались скрыться, однако на проспекте Лобановского их догнали и доставили в управление полиции.

Преступниками оказались две женщины – 1963 и 1997 года рождения, и двое мужчин – 1995 по 1997 годов рождения. Все они – жители соседней республики. В ходе обыска в автомобиле задержанных полицейские изъяли деньги и сувенирные купюры, которые они оставляли пострадавшим.





















Выяснилось, что группа "гастролировала" по всей Украине, в частности в Киеве иностранцы снимали квартиру на месяц, некоторое время "работали", а затем покидали город. Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Всем четырем объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что 4 октября посреди улицы на Дарнице молодой мужчина ограбил пенсионерку. У женщины преступник украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.