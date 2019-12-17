В Киеве задержали банду сутенеров (видео)

Подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им "заработать"

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали четырех человек, которые занимались сутенерством. В частности, был задержан организатор незаконного бизнеса и его сообщники. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Как уточнили в полиции, подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им "заработать".

"После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину. Организатора "бизнеса" – жителя Винницкой области, 1983 года рождения, задержали. Правоохранители провели пять обысков по местам проживания фигурантов, оказания услуг сексуального характера и в автомобилях организатора, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам и привлечении их к уголовной ответственности.

Напомним, полицейские разоблачили в столичном отеле место разврата, замаскированное под стриптиз-клуб.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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