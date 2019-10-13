В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)

Задержанные разыскивались за недавнюю стрельбу в столице – их выдала машина

/ Фото: Информатор

На днях в Киеве задержали мужчину, хранившего дома арсенал оружия и взрывчатку, а теперь правоохранителям попались четыре ранее разыскиваемых человека, у которых изъяли и оружие, и гранаты.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, в ночь с 12 на 13 октября на улице Заболотного возле табачной фабрики патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus. Данный автомобиль полицейские искали в связи со стрельбой, которая произошла в Киеве ранее. Благодаря качественной оперативной работе, правоохранители узнали марку, модель и номера автомобиля, на котором скрылись стрелки. Во время досмотра полицейские задержали водителя и пассажиров.

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Кроме того, в салоне автомобиля обнаружили оружие, из которого предположительно и стреляли, взрывчатку, два гранаты РГД-5 и одна Ф-1.

На месте задержания работали около десятка экипажей патрульной полиции, взрывотехники и медики.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

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