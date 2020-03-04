В Киеве задержали чиновника, который за взятки делал биометрические паспорта

В Киеве задержали на взятке за ускоренную выдачу биометрических паспортов заведующего одного из секторов Государственной миграционной службы, сообщает прокуратура Киева.

Так, правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновником 18 тысяч гривен. "Награду" фигурант получил от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины.

Служащего задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч гривен за выдачу семи загранпаспортов.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве на получении 17 тысяч гривен взятки была задержана чиновница городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов.

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Также в столице советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен. Женщину подозревают в том, что она, "вступив в сговор с другими чиновниками, создала коррупционную схему получения неправомерной выгоды" от бизнесменов.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе Главного управления Госпродпотребслужбы.

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