Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

В Киеве задержали депутата за вымогательство и похищение человека

17 декабря, 08:51

Депутат Киевского областного совета входил в преступную группировку

Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались вымогательством и похищением людей. В преступную группу входил также депутат Киевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и лишения свободы", - говорится в сообщении.

Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Также отмечается, что в банду входили иностранцы, которые и являются заказчиками преступлений. Сейчас их тоже пытаются привлечь к ответственности.

В тренде
Теплые одежды и бананы: как наряжали малышей-основателей Киева на Почтовой площади

Полиция пока что не называет имя задержанного.

Ранее сообщалось, что в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена.

Также в Виннице задержали банду вымогателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев депутат задержание вымогательство

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в голову
Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в головуПроисшествия
В озере под Киевом обнаружили жуткую находку
В озере под Киевом обнаружили жуткую находкуПроисшествия
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото)
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото)Происшествия
Буллинг в школе Киева: агрессивная учительница травила и унижала детей
Буллинг в школе Киева: агрессивная учительница травила и унижала детейПроисшествия
Исчезновение детей в центре Киева: школьников
Исчезновение детей в центре Киева: школьников "похитили" охранникиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...