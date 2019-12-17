В Киеве задержали депутата за вымогательство и похищение человека

Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались вымогательством и похищением людей. В преступную группу входил также депутат Киевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и лишения свободы", - говорится в сообщении.

Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Также отмечается, что в банду входили иностранцы, которые и являются заказчиками преступлений. Сейчас их тоже пытаются привлечь к ответственности.

Полиция пока что не называет имя задержанного.

Ранее сообщалось, что в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена.

Также в Виннице задержали банду вымогателей.

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