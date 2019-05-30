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В Киеве задержали девушку, "заминировавшую" многоэтажку

30 мая, 14:02

Девушка позвонила в полицию, когда была пьяна

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве полицейские задержали девушку за ложное сообщение о минировании многоэтажки, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила девушка и сообщила, что дом на улице Ивана Миколайчука заминирован. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, экипаж патрульных и специалисты профильных служб. В ходе проверки здания и прилегающей территории подозрительных предметов или веществ специалисты взрывотехнической службы не обнаружили", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Позднее правоохранители задержали 23-летнюю местную жительницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она сообщила о минировании дома, где проживает, из-за конфликта в семье. Полицейские изъяли мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.  

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Киев, задержание, минирование

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