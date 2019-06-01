В Киеве задержали домушников, которые обворовали 19 домов

Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к другим преступлениям















Полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Задержанными оказались 39-летняя женщина из Запорожья и 36-летний киевлянин.

Мужчина был непосредственным исполнителем: проникал в частные дома ночью или рано утром, когда хозяева спали. Он обыскивал квартиру и похищал ценности. Женщина была водителем, также она наблюдала за прилегающей территорией во время преступления. На место злоумышленники приезжали на автомобиле мужчины.

Во время обыска гаража фигурантов дела полицейские обнаружили и изъяли оружие (винтовку с оптическим прицелом, ручной пулемет Калашникова, пистолеты), металлические наручники, газовые баллончики, бинокли, рации, телескопическая дубинка, патроны, шокер, устройство для отпугивания собак, ножи, фото и видеотехнику.

Также там находились наборы отмычек, мобильные терминалы, планшеты, ноутбуки, флэш-накопители, брелоки от сигнализации на автомобили, банковские карты, часы, гироскутеры, велосипеды, документы и различная техника.

Сейчас подозреваемых задержали. Их проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области и государства.

Напомним, в Харькове полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении целой серии квартирных краж. Оперативники занимались розыском членов группы с начала 2019 года. За это время была установлена причастность злоумышленников к совершению 18 краж на территории Харькова.

Кроме этого, "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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