В Киеве задержали двоих рэкетиров: появились фото и видео

Копы с помощью КОРДа задержали кавказцев, вымогавших деньги у киевлянина

В Киеве задержали двоих рэкетиров: появились фото и видео 2019-04-09T18:50:00+03:00 Происшествия Копы с помощью КОРДа задержали кавказцев, вымогавших деньги у киевлянина

В Киеве полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, происшествие случилось на территории овощной базы по улице Каховской в Днепровском районе.

По данным стражей порядка, около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией.

В столице сразу ввели оперативный план "Перехват", на поиски злоумышленников ориентировали все наряды полиции. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла стреляную гильзу.

"Приблизительно через час сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульными и бойцами КОРДа был обнаружен один из автомобилей, на котором двигались злоумышленники. В результате были задержаны четверо граждан другого государства", – сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.











Во время комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники с помощью бойцов спецназа задержали двоих организаторов преступной схемы. Они требовали от предпринимателя деньги за возможность торговать овощами.

"Задержанными оказались иностранцы 1981 и 1985 годов рождения. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений и законность пребывания на территории Украины", – добавил Крищенко.

Было открыто уголовное производство по статье "вымогательство", санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Полицейские проверяют оперативную информацию о причастности задержанных к этничным преступным организациям, которые контролируются так называемыми "ворами в законе", – подчеркнул Крищенко.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали двоих рэкетиров: появились фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.