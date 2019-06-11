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В Киеве задержали двух мужчин, обворовывавших офисы: полиция показала фото

11 июня, 12:50

Мужчины уже были ранее судимы

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Полиция Киева задержала группу воров, которые совершали кражи из столичных офисов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Проверяя оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска столичного главка установили, что в Киеве действует преступная группа, специализирующаяся на кражах из офисных помещений путем подбора ключей и взлома замков. Также оперативники узнали, что мужчины готовятся к совершению очередной кражи из офиса бизнес-центра на улице Ларисы Руденко", – говорится в сообщении.

Во время комплексных мероприятий работники милиции задержали двух воров сразу после проникновения в кабинет предпринимателя. Фигурантами оказались ранее судимые за совершение квартирных краж 37-летний житель Одесской области и 32-летний житель Киевской области.

У мужчин изъяли похищенное компьютерное оборудование и другие вещи. Также у правонарушителей обнаружили перчатки, наборы ключей и специальное оборудование, с помощью которых они проникали в помещения. 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. 

Напомним, ранее правоохранители Киевской области вычислили мужчину, совершившего кражу икон из нескольких храмов Киевской области. Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.


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Тег Киев, задержание, воры

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