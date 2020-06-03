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В Киеве задержали двух мужчин, разгуливающих по городу с оружием (фото)

3 июня, 15:21

Наталья Руда Наталья Руда

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы

Столичные полицейские задержали в разных районах Киева двух мужчин с оружием и боеприпасами.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе, первого мужчину заметили во время отработки на проспекте Героев Сталинграда. При появлении правоохранителей мужчина решил развернуться и попытался уйти в другую сторону. В итоге при поверхностном осмотре у него нашли пистолет ZORAKI с признаками переделки и 8 патронов. 36-летнему киевлянину сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Кроме того, на проспекте Николая Бажана бойцы полка полиции особого назначения остановили автомобиль Skoda. В салоне машины полицейские обнаружили сумку с пистолетами ПМ и "Глок" калибра 9 мм с магазинами и патронами к оружию в количестве 32 штук.

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Владельцем оружия оказался 28-летний иностранец. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. гривен.

По инцидентам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании в Киевской области опасной банды, в которую входили полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

Также столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев оружие задержание

Источник: Сегодня

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