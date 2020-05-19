В Киеве задержали двух мужчин, сорвавших золотые серьги с пенсионерки

В Киеве задержали двух мужчин, которые напали на 83-летнюю пенсионерку и отобрали у нее золотые сережки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным полиции, двое мужчин увидели на пожилой женщине золотые серьги и зашли за ней в подъезд жилого дома. Возле квартиры на первом этаже они потребовали у пенсионерки отдать украшения, но она отказала. После этого злоумышленники силой сняли ювелирные изделия и сбежали. Женщина вышла на улицу и стала звать на помощь, а затем случайные прохожие задержали одного из грабителей на улице Декабристов.

Когда на место прибыли полицейские, то поймали и второго грабителя, который уже успел сдать серьги в ломбард.

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"Задержанными оказались ранее судимые местные жители, 27 и 38 лет. Младший из них отбывал наказание за совершение квартирной кражи, разбойного нападения и незаконного завладения транспортным средством, второй имеет судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков", – уточнили в полиции.

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Мужчинам сообщили о подозрении в совершении грабежа с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище и открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил их под арест, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве мошенник выманил у девятилетнего ребенка около 700 тысяч гривен якобы на спасение мамы, "попавшей в больницу".

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Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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