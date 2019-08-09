В Киеве задержали двух прокуроров, вымогавших пять тысяч долларов взятки

/ Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили во взяточничестве двух прокуроров, которые требовали пять тысячи долларов у одного из директоров сети АЗС. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Разоблачена преступная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей столицы, организованная прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2. Установлено, что двое прокуроров решили получить 5000 долларов США неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций. За указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС", – говорится в сообщении.

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При этом к преступной схеме получения неправомерной выгоды прокуроры привлекли еще одного человека в качестве посредника.

Прокуроров и посредника задержали 8 августа во время получения взятки. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили во взятках чиновницу одного из сельских советов Белоцерковского района, которая отвечала за землеустройство.

Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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