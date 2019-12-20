В Киеве задержали двух сутенерок, вербовавших путан (видео)

Женщины снимали номера в гостиницах или квартиры, где проститутки оказывали клиентам услуги

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские задержали двух женщин за организацию пикантного "бизнеса". В частности, злоумышленница с подругой занималась сутенерством и втягивала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Так, женщины снимали номера в гостиницах или квартиры, где проститутки оказывали клиентам за деньги услуги сексуального характера. Стоимость предоставления проститутками указанных услуг – от 200 долларов США, из них 50% от полученных проститутками средств забирали себе. Деньги злоумышленницы получали от девушек лично или на банковские карты.

Женщин 1976 и 1978 годов рождения задержали в рамках расследования ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им сообщено о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, полицейские разоблачили в столичном отеле место разврата, замаскированное под стриптиз-клуб.

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