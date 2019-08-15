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В Киеве задержали двух сутенерш, продававших женщин в саунах

Сегодня, 14:46

Организатором «бизнеса» считают 29-летнюю киевлянку

Столичные правоохранители задержали двух женщин по подозрению в сутенерстве. Организатором "бизнеса" считают 29-летнюю киевлянку. Она обустроила два помещения под сауны и через интернет набирала девушек на работу.

Ее 37-летняя напарница ​​принимала заказы от клиентов и составляла график работы девушек. Стоили их услуги – 1200 гривен в час. Выезжали красавицы также домой к заказчикам. Во время обысков в обеих саунах полиция изъяла деньги, банковские карты, мобильные телефоны с "рабочей" перепиской и черновые записи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вынесли приговор девушке, которая склоняла женщин к занятию проституцией за границей и в Украине. Ей удалось найти двух "подопечных", которые находились в сложной жизненной ситуации, причем одна из них оказалась несовершеннолетней. В момент совершения преступления, в 2017-2018 годах, сутенерша, будучи еще несовершеннолетней, занималась поиском желающих оказывать интимные "услуги" иностранцам.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял "клиентам"-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

Также мы писали, что 24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре. Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации.

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Киев задержание сутенерство

Источник: Сегодня

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