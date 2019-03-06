В Киеве задержали группу торговцев оружием
При обысках у преступников нашли карабины, патроны, пистолеты, противопехотную мину и даже пластид
Четверо мужчин, наладивших сбыт боеприпасов в Киеве, задержаны столичными детективами, сообщает пресс-служба киевского главка Нацполиции.
"Во время обыска по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях полицейские изъяли три пистолета ТТ, три пистолета неустановленного производства, четыре карабина, снайперскую винтовку, семь гранат РГД-5, противопехотную мину, 448 патронов и 642 граммов пластида", – говорится в сообщении.
Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленниками оказались жители Киевской области, 1987, 1976, 1984 и 1985 годов рождения. Изъятые предметы направили на экспертное исследование.
Правоохранители устанавливают источники происхождения оружия, а также обстоятельства возможного использования опасных предметов. Начато уголовное производство по части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, им грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". Правоохранители задержали злоумышленника во время контрольной закупки – в момент продажи пистолета и патронов к нему. На встречу злоумышленник принес пистолет и 8 боевых патронов.
Также в Киеве блокировали мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия. Банда специализировалась на изготовлении, переоборудовании и дальнейшем сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Продавали оружие в том числе и представителям криминальных кругов.
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