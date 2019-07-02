В Киеве задержали иностранца, который был в розыске Интерпола – СМИ

На данный момент рассматривается вопрос экстрадиции задержанного

Фото: ГПСУ

Столичные пограничники задержали в одном из аэропортов Киева гражданина Израиля, который находился в розыске Интерпола.

По предварительной информации, мужчина находился в розыске по запросу России, а о задержании уже уведомлены МИД Украины и посольство Израиля в стране.

На данный момент рассматривается вопрос экстрадиции задержанного.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Ранее в Одессе пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Молодой человек прибыл в город самолетом из Турции. Иностранца внесли в базу данных Интерпола по подозрению в вандализме и хулиганстве. Задержанного уже передали представителям Нацполиции.

Также сообщалось, что в Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Китая. Так 11 июня были проведены следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района. По результатам проведенных мероприятий были обнаружены 24 иностранца – из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая.

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