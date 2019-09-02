В Киеве задержали иностранца с арсеналом оружия в сумке

В воскресенье, 1 сентября, в Киеве, где ранее в квартире на Оболони правоохранители обнаружили нарколабораторию и изъяли боеприпасы, на Броварском проспекте, на парковке одного из супермаркетов сотрудники полиции совместно с представителями ГО Автопатруль Майдан задержали гражданина Киргизии с арсеналом оружия.

Как сообщает Информатор, во время обыска у задержанного в сумке правоохранители обнаружили три гранаты с запалами, пистолет и две полные обоймы патронов к нему. Кроме того, у него нашли комплект "стяжек", перчатки и балаклавы, поэтому правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которая занимается похищением людей.

По словам представителей Автопатруля Майдан, патрульные полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на парковке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, копы подошли к нему и попросили предъявить документы. На что злоумышленник отреагировал агрессивно.

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"Мужчина достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался скрыться за супермаркетом. Однако его удалось оперативно задержать", — говорится в сообщении.

Двум другим мужчинам на Lexus удалось скрыться, воспользовавшись суматохой.

Отмечается, что у задержанного мужчины полицейские обнаружили документы сбежавших подозреваемых.

"На данный момент все усилия полиции направлены на их поимку", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Житомирской области разоблачили военных, которые воровали и продавали оружие из воинской части.

Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части, сообщили в пресс-центре СБУ.

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