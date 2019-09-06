В Киеве задержали иностранцев, хранивших пистолеты с глушителями (видео)

У задержанных нашли оружие, боеприпасы. Ранее злоумышленники уже были судимы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали иностранцев, которые хранили оружие и боеприпасы. Так, в ходе обысков в машине и месте проживания фигурантов нашли пять пистолетов, более 30 патронов к ним, два глушителя и спецпринадлежности. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Автомобиль с нерабочей габаритной фарой заметили патрульные полицейские в Днепровском районе столицы и остановили авто для проверки. Во время общения с правоохранителями водитель и пассажир заметно нервничали. А когда патрульные предложили осмотреть авто, водитель резко открыл дверцу и бросился наутек", - говорится в сообщении.

Беглеца полицейские догнали, а при осмотре автомобиля обнаружили две сумки с предметами, похожими на оружие. У злоумышленников правоохранители изъяли запрещенные вещи, похожие на: пистолет с глушителем, автомат, специальный трекер для отслеживания авто, бинокль, перчатки, мобильные телефоны.

Начато расследование с правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанные - граждане другой страны, 1978 и 1977 годов рождения. Ранее они уже были судимы и в Украине, и на территории другого государства за разбои и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Мужчинам грозит до десяти лет заключения. В суде решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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