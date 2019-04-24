В Киеве задержали иностранцев-наркодилеров с 300 кг героина

Преступники занимались транзитом через Украину героина в больших объемах

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

В ночь на среду, 24 апреля, в Киеве задержали группу иностранцев-наркоторговцев с крупной партией героина. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"В результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах. Во время операции изъято более 300 кг героина", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.









Также Аброськин уточнил, что больше информации о преступной деятельности группы правоохранители сообщат на пресс-конференции.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 31 марта оперативники провели в столице спецоперацию, в ходе которой были задержаны еще трое участников транснациональной преступной наркогруппировки. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина.

Также в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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