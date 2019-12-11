В Киеве задержали "липовых" полицейских

Двое парней развлекались тем, что снимали видеоблоги на фальшивом автомобиле полиции

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Сегодня на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford с полицейской символикой, оборудованный проблесковыми маячками. За рулем авто находился молодой человек в форме полицейского.

Инспекторы остановили автомобиль, чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств — ведь устанавливать их, как известно, можно только на оперативные или специальные транспортные средства.

За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешение на использование специальных устройств, он предоставить не смог.

Очевидцы отмечают, что в автомобиле якобы снимали социальный ролик, а в салоне находились двое парней. Они даже останавливали других участников дорожного движения в Оболонском и Дарницком районе столицы, штрафовали их за "нарушения", и вели собственный блог, собирая лайки.

В патрульной полиции Киева сообщили, что разбираются в ситуации, и пока не разглашают подробностей задержания парней, поскольку задержанные могут изменить свои показания.

"Липовый" полицейский автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку. Водителю за такое правонарушение грозит штраф, какой именно — должен решить суд", — рассказали в патрульной полиции Киева.

Пользователи социальных сетей, впрочем, предполагают, что такое развлечение не для бедных юношей, так что деньги на выплату штрафа они найдут.

"Скорее всего, это сыночки какого-нибудь депутата, поскольку не каждый молодой человек позволит разрисовать свой автомобиль под полицейский, чтобы кататься на нем по городу и снимать блоги", – написал киевлянин Иван Бубнов.

Полицейские же, проводившие задержание, уточнили, что "оператор" скрывался от службы в армии. Поэтому после задержания на него надели наручники и отвезли для проверки в военкомат.

Как происходило задержание парней, смотрите в видео:

автор: Natalia Volosova facebook.com

Ранее мы сообщали, что в Яготине мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника введена спецоперация "Гром".

Следует отметить, что фальшивые полицейские — не редкость. Так, в Киеве мужчина, прикинувшись полицейским, отобрал телефон у пожилого мужчины.

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