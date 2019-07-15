В Киеве задержали "минера" здания на Крещатике

Правонарушителем оказался 26-летний житель Одесской области

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичные оперативники задержали в Шевченковском районе очередного псевдоминера, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании здания на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о заминировании объекта в центре столицы. На вызов немедленно прибыли профильные службы, которые провели осмотр помещения и прилегающей территории. В результате проверки опасных веществ и предметов не обнаружили", – говорится в сообщении.

Позднее полиция установила владельца мобильного телефона, с которого поступило ложное сообщение. Правонарушителя задержали. Им оказался 26-летний житель Одесской области, который признался, что именно он совершил анонимный звонок по спецлинии 102.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

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