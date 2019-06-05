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В Киеве задержали мошенников, выманивающих по телефону деньги у людей

5 июня, 13:20

Злоумышленникам удалось выманить у киевлян 80 тысяч гривен

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня

Киевские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, которые по телефону выманивали деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Оба происшествия случились в начале декабря прошлого года на территории Дарницкого района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 24-летнюю жительницу Киева, которая обоснованно подозревается в совершении преступления. Женщина "работала" вместе с сообщником, который позвонил 72-летнему мужчине, представился врачом и сообщил, что его сын якобы стал виновником ДТП, из-за которого пострадавшему срочно нужна операция стоимостью 5000 долларов. Растерянный пенсионер сразу согласился заплатить", - говорится в сообщении.

Чтобы пенсионер не уточнял информацию у родственников, мужчина постоянно с ним разговаривал по телефону, а в это время сообщница ехала к жертве за деньгами. В конце-концов киевлянин отдал злоумышленнице все сбережения – около 30 тысяч гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подозреваемую задержали. Сейчас ее проверяют на причастность совершения аналогичных правонарушений. Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас в суде решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Другой задержанный – 26-летний киевлянин – действовал по аналогичной схеме и обманул 75-летнюю женщину на 50 тысяч гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины с обвинительным актом направлено в суд. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Ранее мы сообщали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.


Кроме того, в Киеве поймали аферистов, которые выманили у людей четыре миллиона гривен.

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Тег Киев, мошенничество, мошенник, пенсионер, задержание

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Сегодня

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