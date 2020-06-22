В Киеве задержали мужчин, избивших водителя трамвая из-за замечания о масках (видео)

Столичная полиция задержала трех киевлян, подозреваемых в избиении водителя трамвая за замечание о масках.

Как сообщалось ранее, в начале июня на остановке "Улица Петра Запорожца" 24-летний водитель трамвая сделал замечание трем пассажирам, которые пытались попасть в салон без защитных масок. В ответ они начали агрессивно себя вести и во время конфликта избили водителя, после чего сбежали.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, 24-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму головы и многочисленные ушибы и был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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"В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили личности правонарушителей и задержали их. Фигурантами оказались трое местных жителей в возрасте от 36 до 39 лет, один из них ранее судим за кражу, а другой – находится под следствием за незаконное хранение наркотиков", – говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины, это – хулиганство. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в столичном метро парни жестоко избили молодого мужчину за замечание.

Также сообщалось, что в Днепре в магазине напали на журналистку местного телеканала. Девушка снимала в заведении сюжет о том, как в городе соблюдают карантин.

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