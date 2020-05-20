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В Киеве задержали мужчину, хранившего в машине кокаина на два миллиона гривен

20 мая, 11:02

Наталья Руда

Жителю столицы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве задержали мужчину, который перевозил в машине кокаина на два миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, задерживали 37-летнего киевлянина в Дарницком районе. Правоохранители изъяли из машины около полукилограмма наркотика, который мужчина приобрел и хранил с целью последующего сбыта.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии – профессором одного из столичных университетов.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Киев наркотики кокаин

Источник: Сегодня

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