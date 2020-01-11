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В Киеве задержали мужчину, который нанес девушке 17 ударов ножом и пытался ее изнасиловать

11 января, 19:08

Задержанному может грозить пожизненное заключение

Фото: kievmap/Telegram

Фото: kievmap/Telegram

Полицейские задержали возможного подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки. Парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, в ходе расследования выяснилось, что к девушке подбежал неизвестный, ударил ее по голове и начал душить. Вместе с этим он попытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом.

Девушка сумела вырваться и дойти домой, а фигурант сбежал. Потерпевшую доставили в больницу с множеством ножевых ранений спины, сейчас ее жизни ничего не грозит.

На вызов о нападении сразу же выехала скорая помощь, патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа.

Позже следственным управлением Голосеевского управления полиции было открыто уголовное производство по статье "завершенное покушение на умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием". Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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Киев убийство покушение задержание изнасилование

Источник: Сегодня

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