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Киевлянин торговал крадеными документами с переклеенными фотографиями

23 июня, 11:24

Наталья Руда Наталья Руда

Поддельные документы продавались по 600-4000 долларов

В Киеве задержали и отправили под стражу 27-летнего мужчину, который наладил бизнес по легализации иностранцев и разыскиваемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Уточняется, что киевлянин использовал связи в криминальных кругах и скупал краденые документы, после чего переделывал их под новых владельцев, меняя персональные данные и фотографии.

"По данным следствия, заказчиками таких "услуг" были иностранные граждане, срок пребывания которых в Украине закончился, а также лица, находящиеся в розыске. Стоимость поддельного документа составляла от 600 до 4000 долларов США", – говорится в сообщении.

Задержали подозреваемого 17 июня в Шевченковском районе при продаже биометрического загранпаспорта очередному клиенту.

По месту жительства задержанного и в его авто прошли обыски, в ходе которых нашли поддельные паспорта, водительское удостоверение и другие официальные документы с признаками подделки, а также средства и приспособления для их изготовления.

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Также известно, что мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, незаконное обращение с оружием, подделку документов и находится на испытательном сроке за угон машины.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам.

Также новости "Сегодня" писали, сколько украинцев потеряли паспорт в прошлом году.

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Киев задержание подделка документов

Источник: Сегодня

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