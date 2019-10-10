В Киеве задержали мужчину, который приставал на улице к 14-летней девочке

В Киеве 30-летний ранее судимый мужчина, пользуясь отсутствием других взрослых, обнажил перед 14-летней девочкой половой орган, сообщает прокуратура Киева.

Инцидент произошел в парке на ул. Милютенко в Деснянском районе Киева 9 октября. Таким образом, киевлянин удовлетворил свои половые потребности и половую страсть.

В тот же день злоумышленник был задержан правоохранителями. Жителю Киева, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщено о подозрении по ч.1 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

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В Деснянский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тренде На левом берегу Киева появился опасный маньяк

Ранее в Киеве на левом берегу, где недавно пропала женщина в красном пальто, в жилмассиве Воскресенка начал орудовать маньяк, который нападает с ножом на мужчин. По неофициальной информации, одна из жертв маньяка погибла. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Источник сайта "Сегодня" в киевской полиции подтвердили информацию о серии нападений, но затруднились сказать, было ли убийство совершено маньяком.

Отметим, что по данным Генпрокуратуры, в Украине с начала года выросло число особо тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований.

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